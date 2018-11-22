Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
При этом, как уточнял глава думского комитета Ярослав Нилов, документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. Он также отмечал, что очередная заморозка — лишь оттягивание решения проблемы.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.
До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
В прошлом году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.