Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Облачная и умеренно ветреная погода прогнозируется в Москве в выходные дни, местами в городе пройдет небольшой снег, а температура воздуха установится на уровне около ноля градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня и в пятницу погода в Москве будет довольно ветреная. К выходным у нас влияние антициклона, на периферии которого мы находимся, будет постепенно ослабевать, атмосферное давление будет понижаться, и поэтому погода будет уже не столь ветреной, как сегодня и завтра. Практически на все выходные дни нас ожидает облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег на все выходные", — рассказала Позднякова агентству в четверг.

По данным Метеобюро, минимальная температура в Москве ночью в субботу и в воскресенье составит минус 3 — минус 5 градусов, по области от минус 2 до минус 7 градусов. Днем температура в Москве около нуля градусов, по области до минус 4 градусов.

"Температура воздуха будет близка к климатической норме. Обычно такая погода и бывает в этих числах ноября, но, единственное, хотелось бы уже видеть снег хотя бы местами в Подмосковье", — заметила собеседница агентства.

Она добавила, что атмосферное давление в регионе будет немного пониженным, на что могут среагировать метеозависимые люди.