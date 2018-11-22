Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Облачная и умеренно ветреная погода прогнозируется в Москве в выходные дни, местами в городе пройдет небольшой снег, а температура воздуха установится на уровне около ноля градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По данным Метеобюро, минимальная температура в Москве ночью в субботу и в воскресенье составит минус 3 — минус 5 градусов, по области от минус 2 до минус 7 градусов. Днем температура в Москве около нуля градусов, по области до минус 4 градусов.
"Температура воздуха будет близка к климатической норме. Обычно такая погода и бывает в этих числах ноября, но, единственное, хотелось бы уже видеть снег хотя бы местами в Подмосковье", — заметила собеседница агентства.
Она добавила, что атмосферное давление в регионе будет немного пониженным, на что могут среагировать метеозависимые люди.