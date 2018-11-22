В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за пьяное вождение

Сотрудники ДПС у здания Госдумы на Охотном ряду в Москве

Сотрудники ДПС у здания Госдумы на Охотном ряду в Москве

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде, рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД Александр Быков.

Максимальный срок за повторное вождение в пьяном виде предлагается увеличить с двух до четырех лет, а штраф до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, согласно документу, за такое нарушение исчезнет наказание в виде обязательных работ.

По словам Быкова, реальный срок за пьяное вождение без жертв дают крайне редко, связано это с требованиями 56 статьи УК, согласно которой лишение свободы не могут назначить человеку, впервые совершившему преступление небольшой тяжести.

Состав преступления, предусмотренный статьей "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", является формальным и не предполагает наступление общественно-опасных последствий. Ответственность за такие действия призвана предупредить более тяжкие преступления, когда нарушение ПДД в пьяном виде влечет тяжкий вред здоровью или смерть, подчеркнул Быков.

Сейчас, по словам Быкова, в подавляющем числе случаев суд ограничивается обязательными работами.

Он добавил, что увеличение максимального срока за повторное управление авто в состоянии опьянения позволит органам предварительного следствия избирать нарушителям меру пресечения в виде заключения под стражу.