В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за пьяное вождение

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде, рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД Александр Быков.
Кроме того, согласно документу, за такое нарушение исчезнет наказание в виде обязательных работ.
По словам Быкова, реальный срок за пьяное вождение без жертв дают крайне редко, связано это с требованиями 56 статьи УК, согласно которой лишение свободы не могут назначить человеку, впервые совершившему преступление небольшой тяжести.
Сейчас, по словам Быкова, в подавляющем числе случаев суд ограничивается обязательными работами.
Он добавил, что увеличение максимального срока за повторное управление авто в состоянии опьянения позволит органам предварительного следствия избирать нарушителям меру пресечения в виде заключения под стражу.