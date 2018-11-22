В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что сейчас законодательный пробел в КоАП не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, употребляющим такие препараты, как фенобарбитал или димедрол. При этом, садясь за руль, они нарушают инструкцию к лекарствам.

По словам начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александра Быкова, в акте медицинского освидетельствования указываются только название и концентрация лекарства, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований.

"В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел", — подчеркнул Быков.

По данным RT, конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов и их пороговых значений сотрудники МВД составят совместно с Минздравом.