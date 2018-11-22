Роскачество подвело итоги исследования туалетной бумаги

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роскачество завершило всероссийское исследование туалетной бумаги, в ходе которого эксперты опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка, а также выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага и бумага из вторсырья, говорится в сообщении организации.

Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок. Продукция была произведена в России, Германии, Италии, КНР и Франции. Цена закупленной бумаги варьировалась от 5,4 до 107 рублей за рулон. Каждый товар эксперты проанализировали по 64 показателям качества и безопасности.

"В бумаге искали опасные хлор и свинец, сравнивали однослойную бумагу с многослойной, растворяли ее в воде и измеряли каждый рулон в длину. В результате проведенного исследования продукция 5 марок туалетной бумаги может претендовать на получение государственного Знака качества", — говорится в сообщении.

Туалетную бумагу производят из трех разновидностей сырья: из первичного – целлюлозы, вторичного – макулатуры, а также из микса целлюлозы и макулатуры. "Потребитель, используя известные ассоциации со словом "макулатура", полагает, что в туалетной бумаге есть свинец, содержащийся в печатной краске, а также другие опасные вещества", — отмечает организация.

Однако свинец в печатной краске не используется в России с конца 1980-х годов. "И в туалетной бумаге его быть по определению уже не может, что и подтвердили исследования Роскачества. Нет ни в одном рулоне и мышьяка, хрома, цинка, а также хлора и формальдегида", — заключили специалисты. Также эксперты доказали, что бумага из вторсырья — макулатуры — соответствует требованиям безопасности, как и продукция из первичного сырья – целлюлозы.

Вся исследованная бумага, включая однослойную, не вызывает раздражения кожи и слизистой. "Более того, используемые производителями красители и отдушки не токсичны, а интенсивность аромата соответствует требованиям ГОСТа", — добавили в организации. Однако продукция двух торговых марок не прошла тестирование на окрашивание: жидкость, в которой проводилось исследование, в ходе проверки окрасилась. Причем тест провалила самая дорогая марка — за 106,8 рубля за рулон.