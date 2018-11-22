"Прикинувшиеся" желтым автобусом во Владивостоке объяснили свою акцию

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. "Желтый автобус" из четырех человек, пытавшихся пройти по закрытому для пешеходов мосту во Владивостоке, оказался арт-проектом студентов Дальневосточного федерального университета, которые решили таким образом поднять вопрос передвижения горожан без автомобилей.

Ранее на YouTube появилась видеозапись с закрытого для пешеходов моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке. На ней видно, как охранник останавливает четырех человек, которые надели на себя желтую коробку в форме автобуса и шли по проезжей части. В МВД РИА Новости рассказали, что участники акции не успели нарушить ПДД.

"Автобус" оказался акцией "Он сказал: "Приехали!", которую организовали студенты первой в России практикоориентированной магистратуры по направлению digital art (цифровое искусство), открытой в школе цифровой экономики Дальневосточного университета. Об этом сообщается в Instagram магистратуры.

"В рамках последнего интенсива "Городская среда и партизанское искусство" арт-группа "4Ж", состоящая из студентов и студенток нашей магистратуры, прославилась на весь мир с желтым автобусом и акцией "Он сказал: "Приехали!". Акция подняла вопрос "пешеходизации" и инфраструктуры Владивостока для горожан без машин и вызвала активный отклик пользователей социальных сетей", — сообщается в аккаунте.

Там добавили, что видео обошло многие зарубежные и российские СМИ, набрав более 1 миллиона просмотров.

Студенты программы digital art презентуют и создают арт-инсталляции и digital-исследования, проектируют в медиа- и виртуальных средах, занимаются дополненной реальностью и визуализацией баз данных.