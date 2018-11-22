Роспотребнадзор снял с реализации около 15 тонн сладостей за девять месяцев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Около 15 тонн сладостей были сняты с реализации за девять месяцев 2018 года из-за несоответствия нормативам, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"За 9 месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора снято с реализации около 15 тонн кондитерских изделий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за этот период были исследованы более семи тысяч проб сладостей. Нормативы по содержанию плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов нарушили около 4,16% проб, по физико-химическим показателям (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие) — 2,92%.