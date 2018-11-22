На Чукотке могут разрешить "трофейную" охоту на снежного барана

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Открытие "трофейной" охоты на редкого якутского снежного барана, обитающего на Чукотке, реально и не нанесет вреда популяции при условии предварительных исследований и подтверждения факта роста численности этого вида, сообщил РИА Новости начальник управления по охране и использованию животного мира Чукотки Александр Фатин.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом "Клуба горных охотников", направил заместителю министра природы Ивану Валентику письмо, в котором предлагает оценить возможность введения в России "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов. Резник просил предоставить динамику численности алтайского горного барана, чукотской популяции якутского подвида снежного барана, амурского горала и путоранского подвида снежного барана с момента их занесения в Красную книгу.

Позже глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что комитет выступает против возможности охоты на краснокнижных животных. Также он отметил, что Минприроды поддержало позицию комитета Госдумы по экологии в отношении этой идеи охоты, соответствующее разрешение ведомство не даст.

"Предложение депутата (Резника) весьма спорно и неоднозначно. В соответствии с законодательством, любительская и спортивная охота, в том числе и "трофейная" на любые виды животных, внесенных в Красную книгу России и Красные книги субъектов Российской Федерации, запрещена", — отметил Фатин.

"В тоже время в случае исключения вида из Красной книги в связи с проведенными научными исследованиями, в результате которых будет установлено, что общая численность чукотской популяции якутского снежного барана выросла по сравнению с последними исследованиями 1990-х годов и имеет устойчивую тенденцию к увеличению, в недалекой перспективе реально открытие ограниченной "трофейной" охоты", — добавил собеседник агентства.

По его словам, при этом необходимо провести соответствующие исследования.

"Ограниченная охота по разрешениям при дифференцированной эксплуатации поголовья снежного барана в соответствии с материалами мониторинга ущерба не нанесет. Необходимо воздерживаться от добычи самок с приплодом текущего года, не отстреливать ценных производителей в возрасте 5-8 лет. Практиковать отстрел самцов 1-3-годовалых и в возрасте старше 8 лет, не участвующих в размножении", — пояснил специалист.

Площадь ареала якутского снежного барана составляет около 1,4 миллиона километров. Животное встречается в горах Камчатки, на Чукотке, в горах Якутии, Забайкалья.