МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу обязать крупные компании оплачивать своим сотрудникам занятия спортом, хотя экономическую обоснованность такой меры еще нужно проанализировать, заявил замглавы ведомства Олег Салагай.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам. Текст обращения парламентария к Скворцовой находится в распоряжении РИА Новости.

"Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру", — говорится в ответе Салагая на запрос депутата, текст письма есть в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая изложенное, Минздрав России поддерживает данную инициативу", — резюмировал замминистра.

При этом он подчеркнул, что "эффективность и экономическая обоснованность данной меры должны быть детально проанализированы и описаны в пояснительных документах к законопроекту".