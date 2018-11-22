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В ГД хотят возвращать животных из приютов в среду обитания после вакцинации

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАмпулы с вакциной для животных. Архивное фотоАмпулы с вакциной для животных. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Регионы могут наделить новыми полномочиями в части обращения с безнадзорными животными, предоставив возможность выпуска вакцинированных, стерилизованных (кастрированных) и не проявляющих агрессии животных из приютов в прежнюю среду обитания, соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в четверг, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР).

Пятнадцать благородных оленей выпустили в заказник в Северной Осетии
© РИА Новости / Павел Львов
Пятнадцать благородных оленей выпустили в заказник в Северной Осетии

Авторами инициативы также выступили лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутаты Олег Шеин (СР), Сергей Боярский (ЕР) и Василий Власов (ЛДПР).

Как пояснил Бурматов, сейчас все муниципальные приюты имеют право только уничтожать выловленных животных. Такая мера является не только негуманной, но к тому же достаточно затратна для регионов и способствует коррупции на разыгрывании тендеров в этой сфере.

"Таким образом, считаем необходимым конкретизировать действующие в настоящее время полномочия субъектов Российской Федерации по обращению с безнадзорными животными, дополнив их возможностью выпуска вакцинированных, стерилизованных (кастрированных) и не проявляющих агрессии безнадзорных животных в прежнюю среду обитания", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Прохожие на набережной Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам Бурматова, такой метод будет обходиться региону примерно вдвое дешевле. Он уточнил, что стоимость всех процедур, связанных с убийством безнадзорного животного, стоит порядка 7-9 тысяч рублей, а его отлова с вакцинацией и стерилизацией и последующим возвращением в среду — около 3-4 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, предлагаемый метод поможет в борьбе с распространением заболеваний.

Глава думского комитета подчеркнул, что новые полномочия позволят регионам вести учёт безнадзорных животных, что в свою очередь также позволить противодействовать коррупции. Он пояснил, что сейчас контракты, которые заключаются на ликвидацию безнадзорных животных, фактически проверить невозможно, так как нельзя доподлинно узнать численность усыплённых собак или кошек. Новый же метод позволит экономить значительные средства, а численность животных, которые не будут подлежать возвращению в среду обитания, уже будет точно известна.

"Это очень гуманная мера, которая позволяет остановить массовое убийство животных, дать регионам экономить средства, вести профилактику заболеваний, бешенства в первую очередь, и вести учёт животных, и соответственно поставить крест на коррупции и "распилах" на убийстве этих несчастных собак", — резюмировал парламентарий.

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