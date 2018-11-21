МВД планирует сократить срок оформления загранпаспорта

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. МВД РФ предлагает сократить с четырех до трех месяцев оформление загранпаспорта гражданам, которые делают это по месту пребывания, проект соответствующего приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"В подпункте 27.3 пункта 27 Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, утвержденного приказом МВД России от 16 ноября 2017 года № 864, слова "четыре месяца" заменить словами "три месяца", — говорится в проекте.

Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте ведомства, до трех месяцев сократится также и срок оформления загранпаспортов, "содержащих электронный носитель информации, в случае подачи заявлений об их выдаче по месту пребывания".

Она также напомнила, что сейчас максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, а при оформлении по месту регистрации — один месяц.

Отмечается, что реализация проекта не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД, а также дополнительного финансирования.