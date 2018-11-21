Бастрыкин встретился с пострадавшими при стрельбе в Керчи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в московском Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии встретился со студентами, пострадавшими при стрельбе в Керченском политехническом колледже, сообщается на сайте СК РФ.

"Директор НИИ Валерий Митиш показал главе СК России палаты, где размещены пострадавшие студенты. Александр Бастрыкин поинтересовался их самочувствием, выразив уверенность в том, что высококлассные специалисты принимают все возможные меры для необходимого лечения и реабилитации каждого пациента", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе беседы студенты и их родственники сообщили Бастрыкину, что все возникавшие вопросы как социально-бытового характера, так и касавшиеся лечения и реабилитации, решались максимально быстро.

Кроме того, в этот же день Бастрыкин навестил находящегося на лечении в больнице президента института и президента Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля и обсудил с ним дальнейшее лечение пострадавших.

Как отмечается, Рошаль высказал озабоченность тиражированием негативной информации о якобы неправильных действиях врачей, которая зачастую не подтверждается. В свою очередь Александр Бастрыкин подчеркнул, что "следователи очень серьезно подходят к каждому уголовному делу, понимая, что врач рискует, берет на себя ответственность, пытаясь использовать шанс, которого порой не имеет", согласившись с необходимостью максимально взвешенного подхода при освещении результатов деятельности медицинских работников. Бастрыкин и Рошаль еще раз подтвердили необходимость дальнейшей совместной работы по совершенствованию законодательства.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.