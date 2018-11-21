Бастрыкин встретился с пострадавшими при стрельбе в Керчи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в московском Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии встретился со студентами, пострадавшими при стрельбе в Керченском политехническом колледже, сообщается на сайте СК РФ.
Добавляется, что в ходе беседы студенты и их родственники сообщили Бастрыкину, что все возникавшие вопросы как социально-бытового характера, так и касавшиеся лечения и реабилитации, решались максимально быстро.
Кроме того, в этот же день Бастрыкин навестил находящегося на лечении в больнице президента института и президента Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля и обсудил с ним дальнейшее лечение пострадавших.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.