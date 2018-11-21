Проект о взносах с неработающих могут внести в Госдуму в 2019 году

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Законопроект, которым предлагается обязать неработающих россиян платить страховые взносы, скорее всего, будет внесен в Госдуму в следующем году, заявил РИА Новости автор инициативы, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов ("Единая Россия").

"Давайте будем реалистами: даже если мы месяц возьмем на технические процедуры, я думаю, что нам понакидают замечаний, которых мы не видим… Через месяц, я думаю, что мы получим все замечания, и, скорее всего, придется законопроект доработать чуть-чуть. Уже после этих доработок будем вносить. Думаю, что, скорее всего, после новогодних праздников", — заявил Вострецов.

Согласно тексту законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости, изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.

"Проектом федерального закона предлагается установить, что плательщиками социальных взносов являются все физические лица, поставленные на учет в налоговых органах. При этом за трудоустроенных граждан указанные страховые взносы уплачивает работодатель, который является налоговым агентом. Граждане, признанные незанятыми, будут обязаны уплачивать страховые взносы самостоятельно, исходя из размеров минимальной заработной платы", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается, такая обязанность не будет распространяться на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении. Вострецов подчеркивает, что под последнюю категорию попадают инвалиды, несовершеннолетние, учащиеся и студенты.

По мнению депутата, принятие законопроекта позволит снизить дефицит Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда обязательного социального страхования РФ, а также вовлечь в функционирование солидарной социальной системы более широкий круг граждан и будет стимулировать трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости.

Госдума ранее приняла пакет законов о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.