Министр связи оценил VR-проект РИА Новости про аутизм

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил VR-зону РИА Новости на RIW-2018, где с помощью смартфона и очков виртуальной реальности ознакомился с социальным VR-проектом "Механика аутизма", разработанным информационным агентством.
РИА Новости представляет свой первый VR-проект — "Механика аутизма" — на 11-й Неделе российского интернета RIW-2018. На площадке RIW-2018 21-23 ноября будет работать мультимедийная презентационная зона RIA.RU, где гости форума смогут ознакомиться с VR-проектом на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.
Мобильное приложение "Механика аутизма" дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.
По сюжету проекта "Механика аутизма" герой попадает в магазин, где сталкивается с несколькими травмирующими для него ситуациями. Каждая из них приводит к кризису, характерному для человека с РАС. Однако за каждым срывом следует ситуация, которая позволяет герою стабилизироваться.
VR-проекты РИА Новости будут также доступны пользователям в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play. Для полноценного взаимодействия с проектом достаточно кардборда — недорогих картонных очков для смартфона и соответствующего приложения. Проект "Механика аутизма" доступен для просмотра в web-версии на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru.
РИА Новости выступает мультимедийным партнером 11-й Недели российского интернета RIW-2018. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.