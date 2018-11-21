Эксперты прокомментировали возможное повышение цен в автошколах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Обучение в автошколах, возможно, подорожает в следующем году, и причины для этого действительно есть: рост цен на бензин и повышение НДС, но вряд ли это отпугнет потенциальных водителей, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее "Известия" со ссылкой на участников рынка и экспертов сообщили, что с 2019 года цены на обучение в автошколах будут повышены на 10%. По информации издания, это связано с ростом цен на бензин и тарифов на услуги ЖКХ.

"Я думаю, несомненно, это произойдет. И я думаю, что процентов на 80 это оправдано, потому что основные затраты автошколы — это именно на обучение практическому вождению. Здесь стоимость бензина, конечно же, играет свою роль, поэтому 10% — это цифра не очень большая. Я думаю, вряд ли это отпугнет потенциальных кандидатов в водители", — сказал РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов считает, что цены могут подрасти, но далеко не на 10%, кроме того, по мнению эксперта, автошколы могут вообще не поднять цены или вовсе снизить их из-за возросшей конкуренции на рынке.

"На самом деле, если посмотреть, цены должны подрасти просто по одной простой причине – рост НДС на 2%… То есть, безусловно, потенциал для роста, скажем так, есть, но 10 – это что-то… Знаете, иногда путаешь желаемое с действительным. И здесь, конечно, нужно делить, мне кажется, на 10. А в действительности, скорее всего, цены не вырастут по причине возросшей конкуренции среди автошкол. Дело в том, что количество учеников снижается, и автошколы вынуждены бороться за каждого желающего обучиться вождению. И вот здесь, как раз, есть потенциал даже для снижения цен", — считает Шкуматов.

Руководитель ФАР также отмечает, что с каждым годом количество людей, обучающихся в автошколах, снижается, и, по мнению эксперта, несмотря на то, что нас может ожидать не очень серьезное подорожание услуг автошкол, "скачок цен играет свою роль".