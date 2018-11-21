Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Сажнев – старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук, который располагается в поселке Борок Ярославской области, имеет степень кандидата биологических наук.

"Нашелся жук в старой коллекции, которая попала мне в руки от умершего коллеги, который, как и я, занимался семейством Heteroceridae, или пилоусами. В коллекции были отдельные сборы из европейской части России и из-за границы. Я стал обрабатывать сборы, поднимать литературу, советоваться с коллегами, и мы решили, что обнаружен новый вид жука", — рассказал ученый. Новый вид он назвал Augyles letovi, который можно перевести как "пилоус Летова", пояснил Сажнев.

"В этом году было 10 лет со дня смерти Егора Летова. Как творческая личность он в свое время очень повлиял на меня. С историей про аэропорт это никак не связано, описание (нового вида – ред.) было до истории с конкурсом (на название омского аэропорта – ред.), просто так получилось", — отметил собеседник агентства.

Статья Сажнева с описательным диагнозом и этимологией Augyles letovi была опубликована в научном журнале. По его словам, согласно международному зоологическому кодексу номенклатуры, этого достаточно, чтобы новый вид был признан.

"Семейством Heteroceridae занимаются всего порядка трех-четырех человек, поэтому группа достаточно не изучена. Плюс сам жук из Вьетнама, из Юго-Восточной Азии, а это достаточно сложный регион, откуда тоже мало что известно. Поэтому открытие мое не сказать, что уникальное, в этом ничего особенного нет", — отметил Сажнев.

Ранее жители Омска предложили присвоить местному аэропорту имя своего земляка — основателя и лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, скончавшегося в 2008 году. Общественники в регионе развернули активную кампанию в его поддержку. Однако по результатам социологических исследований ВЦИОМ в финальную тройку имен для Омского аэропорта имя Егора Летова не попало.