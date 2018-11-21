На Кубани около 25 тысяч школьников написали "Казачий диктант"

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Около 25 тысяч школьников Краснодарского края в среду написали "Казачий диктант", при этом участниками акции стали ученики не только казачьих, но и общеобразовательных классов, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае сегодня порядка 25 тысяч ребят написали "Казачий диктант". Эта просветительская акция проходит в регионе первый раз. Отмечу, что участниками диктанта стали не только ученики казачьих классов, но и общеобразовательных", — сказал Кондратьев.

Школьники ответили на 20 вопросов, касающихся исторического прошлого, культурной жизни и наследия Кубанского казачьего войска. "Я уверен, что кубанские мальчишки и девчонки смогли узнать для себя много нового о казачьем укладе. Хочу отметить, что суть этой акции – не в оценке, не в баллах, а в том, чтобы познакомить ребят с казачьими традициями и ценностями", — пояснил губернатор.

По его мнению, "Казачий диктант" – это одно из проявлений гражданской позиции. "Хорошие результаты станут дополнительным плюсом к портфолио – тем ребятам, кто наберет высшие баллы, будет вручен сертификат. Он также даст бонусы школьникам при поступлении в кубанские вузы, покажет, что подросток знает основы казачьей науки, знаком с укладом предков", — отметил глава региона.

Диктант состоялся в 73 школах региона, оснащенных оборудованием для видеоконференций.

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