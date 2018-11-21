Умерла журналистка Зоя Ерошок

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Известная журналистка, сооснователь "Новой газеты", лауреат многих премий Зоя Ерошок скончалась в Москве после болезни, сообщил РИА Новости ее друг, уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович.

Он отметил, что Ерошок посвятила всю жизнь самым острым, самым больным и мучительным темам, помогая людям в трудных ситуациях.

"Свое здоровье и свою жизнь, не только свое мастерство, она тратила на эти материалы, которые никогда не ограничивались только статьями, пускай самыми блестящими. Она всегда отслеживала заботу об этих людях. Она только об этом и думала, и говорила, и не могла быть спокойной, пока не добьется чего-то стоящего. Поэтому это не просто журналистика, это миссия — помощь людям, которых она всех любила и не могла бросить", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Ерошок также была прекрасным другом.

"Она из казачьей семьи — и это характер одновременно жесткий, одновременно внятный и сострадательный. Это сочетание уникальное, и такой журналистики у нас больше не приходит", — заключил омбудсмен.