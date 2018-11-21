В Совфеде готовы поддержать проект Яровой о получении лицензии на оружие

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации готовы поддержать предложенные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой меры по ужесточению получения лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года. По словам депутата, предлагается ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для этой возрастной категории: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

"Убежден, что в Совете Федерации поддержат это предложение. Дискуссии будут, но, думаю, поддержат все. Нам необходимы меры для недопущения повторения керченской трагедии", — сказал Цеков.

По его словам, новые требования для получения как охотничьего билета, так и лицензии на приобретение оружия лицами до 21 года являются разумными.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.