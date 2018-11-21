"Золотую судью" Хахалеву сняли с поста председателя коллегии

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Президиум Краснодарского краевого суда заменил Елену Хахалеву на посту председателя коллегии по административным делам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Эту должность занимает заместитель председателя суда Пятигора Александр Иванович. Об этом нам стало вчера известно на нашем внутреннем совещании", — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе не уточнили, связана ли ротация с недавним скандалом вокруг Хахалевой, но пояснили, что должности периодически обновляются, происходят внутренние перестановки.

Информация о кадровых перестановках на сайте суда пока отсутствует.

Скандальная свадьба



Год назад Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернет выложили видео со свадьбы ее дочери. В СМИ появились сообщения, что организация мероприятия могла обойтись в два миллиона долларов. На свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты.

Сама Хахалева заявляла в СМИ, что проведение торжества полностью взял на себя отец дочери, крупный предприниматель. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба стоила менее пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе были приглашены как его друзья.

Эти данные подтвердила проверка специальной комиссии совета судей Краснодарского края.

После этого появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки. Официального подтверждения эти данные не получили. Совет судей признал эти сообщения "недостоверными".