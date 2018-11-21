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Общество

В Симферополе ответили шуткой на слова Киева о "проседании" Крымского моста

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский мост. Архивное фотоКрымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что информация со стороны Украины о якобы проседании и смещении моста через Керченский пролив ничего, кроме смеха и шуток, не вызывает.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщили, что Крымский мост якобы начал проседать и смещаться. В инфоцентре Крымского моста назвали данную информацию очередным мифом.

"Всегда мы шутим на этот счет, что же они там курят, если такое говорят", — сказал РИА Новости Константинов.

Крымский мост. Сентябрь 2018
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
В Крыму ответили на сообщения о проседании моста через Керченский пролив
По его словам, мост построен по высшим мировым стандартам.

"Мост живет и работает", — подчеркнул Константинов.

При этом, по его мнению, киевские власти подобными заявлениями пытаются отвлечь внимание украинского народа от колоссальных проблем внутри государства.

"Это их традиционная игра-забава такая", — подчеркнул глава парламента.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крымский мост находится в отличном состоянии.

Вид на строящийся Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Это чистой воды ложь, подобные заявления находятся в контексте того, что говорили украинские власти раньше. Сначала Киев заявлял, что мост вообще не может быть построен, затем — что стройка срывается по срокам, потом придумывали разные аварии, якобы происходящие на мосту", — сказал парламентарий РИА Новости.

Он выразил сомнение в том, что украинские власти "могли из космоса чего-то там увидеть".

"С мостом все отлично… По нему идет интенсивное движение, едут отдыхать на полуостров и россияне, и наши зарубежные гости, включая и самих украинцев", — отметил законодатель.

Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Он пояснил, что жители Украины зачастую проезжают в Россию по материковой части и затем по мосту едут на отдых в Крым. "Затем они выкладывают свои фото и комментарии в социальные сети о том, как они замечательно проехали по Крымскому мосту", — заключил Цеков.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Экономический эффект Крымского моста
© РИА Новости, Инфографика
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Экономический эффект Крымского моста
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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Оксана М
Так это мы шутим, а там это "сенсация". Своих новостей, кроме убийств, нет, так они новости, так же как и свои фейковые победы, придумывают и чем глупее, тем больше их читают и им верят. Майдан головного мозга это не метафора, а настоящий диагноз для целой страны.
15:01
21.11.2018
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