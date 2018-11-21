В Симферополе ответили шуткой на слова Киева о "проседании" Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что информация со стороны Украины о якобы проседании и смещении моста через Керченский пролив ничего, кроме смеха и шуток, не вызывает.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщили, что Крымский мост якобы начал проседать и смещаться. В инфоцентре Крымского моста назвали данную информацию очередным мифом.

"Всегда мы шутим на этот счет, что же они там курят, если такое говорят", — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, мост построен по высшим мировым стандартам.

"Мост живет и работает", — подчеркнул Константинов.

При этом, по его мнению, киевские власти подобными заявлениями пытаются отвлечь внимание украинского народа от колоссальных проблем внутри государства.

"Это их традиционная игра-забава такая", — подчеркнул глава парламента.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крымский мост находится в отличном состоянии.

"Это чистой воды ложь, подобные заявления находятся в контексте того, что говорили украинские власти раньше. Сначала Киев заявлял, что мост вообще не может быть построен, затем — что стройка срывается по срокам, потом придумывали разные аварии, якобы происходящие на мосту", — сказал парламентарий РИА Новости.

Он выразил сомнение в том, что украинские власти "могли из космоса чего-то там увидеть".

"С мостом все отлично… По нему идет интенсивное движение, едут отдыхать на полуостров и россияне, и наши зарубежные гости, включая и самих украинцев", — отметил законодатель.

Он пояснил, что жители Украины зачастую проезжают в Россию по материковой части и затем по мосту едут на отдых в Крым. "Затем они выкладывают свои фото и комментарии в социальные сети о том, как они замечательно проехали по Крымскому мосту", — заключил Цеков.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.