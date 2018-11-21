В ФНПР призвали повысить долю фиксированной зарплаты в России до 70%

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подтвердил, что доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и отметил необходимость ее повышения до 70%.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследования ВШЭ сообщил, что доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается.
"Так и есть, они правы", — подтвердил Шмаков.
"Поэтому мы в этом направлении — каждый профсоюз — работаем", — резюмировал Шмаков.