В Госдуме взяли на контроль историю с гибелью женщины после ампутации ног

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко назвал чудовищной историю смерти лишившейся ноги якобы из-за врачебной ошибки 89-летней жительницы Воронежа и заявил, что взял на контроль расследование дела о ее гибели.
По информации регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни. Полиция завела уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса оно было передано в СК. Через несколько дней врачи ампутировали пациентке вторую ногу.
Он назвал произошедшую историю "чудовищной". "Считаю, что виновные в случившемся должны понести заслуженное наказание. Уверен, что замять это дело никому не удастся", — заключил парламентарий.