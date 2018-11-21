В Госдуме взяли на контроль историю с гибелью женщины после ампутации ног

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко назвал чудовищной историю смерти лишившейся ноги якобы из-за врачебной ошибки 89-летней жительницы Воронежа и заявил, что взял на контроль расследование дела о ее гибели.

История пожилой пациентки воронежской больницы №3 получила резонанс после того, как в правоохранительные органы обратился младший сын женщины, заявивший, что его матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не было.

По информации регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни. Полиция завела уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса оно было передано в СК. Через несколько дней врачи ампутировали пациентке вторую ногу.

"Я с тяжелым чувством воспринял новость о смерти женщины, был шокирован новостью об ошибочно проведенной ей ампутации ноги. Дело чести и руководства региона, и общественных организаций, депутатов держать это на особом контроле. Безусловно, я буду держать расследование этого дела на особом контроле", — сказал Ревенко.

Он назвал произошедшую историю "чудовищной". "Считаю, что виновные в случившемся должны понести заслуженное наказание. Уверен, что замять это дело никому не удастся", — заключил парламентарий.