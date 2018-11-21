МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям IV национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" отметил, что люди, которых собирает форум, ломают многие стереотипы, сообщается на сайте Кремля.

"Этот замечательный форум вновь собирает талантливых, волевых, трудолюбивых людей, проявивших себя в учёбе, творчестве, профессии. Вы не только стремитесь к победе, но и ломаете многие стереотипы, доказываете, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха, и тем самым служите примером для миллионов наших соотечественников", — сказал он.

Президент подчеркнул, что развитие доступной среды, создание условий для реабилитации и самореализации граждан с ограничениями по здоровью, для приобретения ими новых знаний и компетенций, поиска достойной и интересной работы – совместная задача всех уровней власти, общественных объединений, волонтеров и добровольцев.

Путин также отметил инициативность и активную гражданскую позицию организаторов чемпионата "Абилимпикс" и поблагодарил за то, что этот яркий проект открытой платформы "Россия – страна возможностей" состоялся, завоевал признание и популярность.

"Желаю всем участникам состязаний удачи и вдохновения, а гостям и болельщикам – добрых впечатлений и всего наилучшего", — добавил глава государства.