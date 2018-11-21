Песков не стал комментировать предложения "переодеть президента" в форму

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложения "переодеть президента России, как главнокомандующего" в военную форму.

"В Кремле не отнеслись к подобному предложению. Мы о нем первый раз слышим. Я оставлю это без комментариев", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к предложению переодеть президента, как главнокомандующего, в военную форму.