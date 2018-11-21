Шнуров отреагировал на идею депутатов обязать безработных платить взносы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил предложение депутатов Госдумы обязать неработающих россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды с попыткой заставить козла "дать немного молока", свой комментарий к инициативе он опубликовал в стихотворной форме в Instagram.

Ранее "Российская газета" сообщила, что в Госдуме предложили неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель, нетрудоустроенные же россияне от этой выплаты освобождены. Таким образом они получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения, не участвуя в формировании пенсионной системы. Тех, кто откажется производить отчисления, согласно законопроекту, будет ждать штраф.

"В чудеса еще есть вера! / Вот свидетельство о чуде!/ Как козла мы и быка, / По закону враз принудим, / Дать немного молока", — написал Шнуров.