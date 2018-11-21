МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Росгвардия рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на оружие для лиц с 18 до 21 года, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Законопроект предлагает ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни.

По словам депутата, в законопроекте прописаны три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для этой возрастной категории: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

"Данные предложения будут изучены и рассмотрены, в том числе совместно с депутатским корпусом и представителями общественности в рамках заседаний рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета по безопасности и противодействию коррупции. Пока принимать по ним решения преждевременно", — пояснил Грибакин.

Он добавил, что о законопроекте Яровой в Росгвардии узнали после публикаций СМИ, однако в рамках работы группы по контролю за оборотом оружия некоторые схожие с идеями депутата инициативы уже обсуждаются.

В середине ноября заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил журналистам, что ведомство совместно с депутатами и экспертным сообществом предлагает повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года после инцидента в Керченском колледже. Грибакин пояснил, что инициатива о повышении возраста выдачи разрешения на оружие не коснется спортсменов, охотников, егерей, тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.