МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек усомнился в методах украинских геологов, которые, не покидая своих кабинетов, пришли к выводу, что Крымский мост якобы начал проседать.

Ранее СМИ, ссылаясь на украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщили, что Крымский мост якобы начал проседать. Как заявило министерство, арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная арка проседает (32 мм в год). "Опасные участки" украинское министерство нашло и на острове Тузла и других участках 19-километрвого моста.

"Когда в своем глазу бревно — в чужом пытаются найти пылинку… Хоть это заявление и смешно, но сегодня это политический курс Украины: на пьедестале почета ложь, а за правду бьют ногами в публичных местах. Мне хотелось бы знать, каким образом украинские геологи измерили проседание — нырнули на 90 метров в Керченском проливе с линейкой? Обойдя гидролокаторы патрульных кораблей и подводные дроны? И их не отнесло придонным течением? Да эти люди просто невежды", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик отметил, что верить на слово геологу, "не покидавшему своего кабинета, мысленно перебросившего себя под опору Крымского моста под воду – это себя не уважать". "Они могут там мерить, в кабинетах, что хотят. А Крымский мост стоит и будет дальше крепко стоять", — заключил он.