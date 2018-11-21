В Крыму пригласили украинских политиков посмотреть на "проседающий" мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" мосту через Керченский пролив и убедиться в лживости этой информации.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщил, что Крымский мост якобы начал проседать и смещаться. В инфоцентре Крымского моста назвали данную информацию очередным мифом.

"Информация украинского ведомства не просто миф, а явная информационная грязная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Мост находится под постоянным наблюдением инженерно-технических служб, и никаких сомнений в его прочности нет. Мост крепкий и будет на века служить России. Приглашаем в Крым проехаться по Крымскому мосту украинских политиков и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России, увидеть величие и масштабность этого грандиозного строительства", — сказал Гемпель РИА Новости в среду.

По его словам, в следующем году планируется запустить железнодорожную часть моста, тем самым еще прочнее связав крымский полуостров с материковой частью России.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.