Турчак предложил определить заболевания, которые можно лечить дистанционно

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, заместитель председателя верхней палаты парламента Андрей Турчак предложил вместе с Минздравом и экспертами составить список заболеваний, которые можно лечить дистанционно с использованием технологии телемедицины, развитие этого направления повысит доступность медобслуживания в отдаленных местностях, сообщает пресс-служба "Единой России".

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время встречи с технологическими предпринимателями на площадке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), где обсудил с ними барьеры, препятствующие развитию новых бизнес-моделей и технологий, и обещал помочь с их устранением. Одним из перспективных направлений, которое необходимо активно развивать, по мнению предпринимателей, является телемедицина.

"Для начала давайте вместе с Минздравом и экспертами определим список таких нозологий, где телемедицина точно применима в полной мере – чтобы не совершать ошибок", – цитирует пресс-служба ЕР Турчака.

Он подчеркнул, что этот перечень должен быть поддержан врачебным сообществом, и отметил, что готов обсуждать с Минздравом дальнейшее совершенствование законодательства, поскольку развитие телемедицины серьезно повысит доступность медобслуживания в отдаленных районах, сообщает пресс-служба.

В январе 2018 года вступил в силу закон, разрешающий дистанционное оказание медпомощи. Но по факту, как отмечают предприниматели, принятые поправки оказались полумерой. В настоящее время ставить диагноз и назначать лечение врач по-прежнему не имеет права, хотя в целом ряде случаев, получив от пациента результаты анализов, он может точно оценить состояние и дать рекомендации – ровно так же, как у себя в кабинете, сообщает пресс-служба.