Глава Липецкой области заявил, что его слова о ценах неверно процитированы

ЛИПЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов считает, что его слова о высоких ценах и маленькой зарплате неверно процитировали.

Ранее некоторые СМИ, например издание lipetsknews , привели запись одной из студенток Елецкого государственного университета на странице "ВКонтакте". По словам девушки, на встрече со студентами Артамонов сказал: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". Это высказывание вызвало большой общественный резонанс.

Сам Артамонов заявил РИА Новости, что его цитируют неверно.

"Есть аудио и видео, которые показывают, что после лекции о новом будущем были вопросы о ценах на бензин. И там слышно, как я на них отвечал: "Возможно, нам следует подумать, как сделать, чтобы вы больше зарабатывали". А не так: "Вам ни детских садов, ни садиков, и это не цены высокие, а вы мало зарабатываете". Это сильно разное. Просто СМИ не стали ничего проверять, взяли чье-то мнение из "ВКонтакте" и растиражировали. Очень четко прослеживается организация процесса. Люди инвестировали большие деньги в организацию, но бог им судья", — сказал он.

"У нас народ любит хлеба и зрелищ, но что я с этим могу сделать? Будем надеяться на разум, что он восторжествует, и люди будут судить по делам", — добавил врио губернатора.