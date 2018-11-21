Учитель из Северодвинска, отхлеставшая школьников скакалкой, ушла в отпуск

МУРМАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Учительница школы в Северодвинске, которая била детей скакалкой и отчитывала их, ушла в отпуск за свой счет, в ближайшее время будет решаться вопрос о ее увольнении, сообщил РИА Новости начальник управления образования горадминистрации Сергей Попа.

Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях накануне. Правоохранительные органы и министерство образования региона начали проверки.

Представитель администрации отметил, что учительница уже пенсионерка, решение об увольнении будет принимать директор школы, как ее работодатель.

"Правовую оценку дадут правоохранительные органы. С точки зрения кодекса этики и закона об образовании, эта вещь недопустима, из ряда вон входящая. Мы не можем допустить, чтобы учитель продолжал работать", — добавил начальник управления образования.

Он рассказал, что пострадавшие дети — воспитанники детского дома, которые обучались в одном классе общеобразовательной школы, куда учительница перешла из интерната.

"Никаких нареканий с предыдущей работы от руководителя детдома не было. На проявление жестокости дети не жаловались, но это мы еще будем выяснять. И педагоги никаких сигналов не давали, не могу сказать, это система или единичный случай", — заключил чиновник.