Учитель из Северодвинска, отхлеставшая школьников скакалкой, ушла в отпуск

МУРМАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Учительница школы в Северодвинске, которая била детей скакалкой и отчитывала их, ушла в отпуск за свой счет, в ближайшее время будет решаться вопрос о ее увольнении, сообщил РИА Новости начальник управления образования горадминистрации Сергей Попа.
Представитель администрации отметил, что учительница уже пенсионерка, решение об увольнении будет принимать директор школы, как ее работодатель.
"Правовую оценку дадут правоохранительные органы. С точки зрения кодекса этики и закона об образовании, эта вещь недопустима, из ряда вон входящая. Мы не можем допустить, чтобы учитель продолжал работать", — добавил начальник управления образования.
"Никаких нареканий с предыдущей работы от руководителя детдома не было. На проявление жестокости дети не жаловались, но это мы еще будем выяснять. И педагоги никаких сигналов не давали, не могу сказать, это система или единичный случай", — заключил чиновник.