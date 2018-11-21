В Воронеже умерла бывшая узница концлагеря, которой врачи ампутировали ноги

ВОРОНЕЖ, 21 ноя — РИА Новости. Бывшая узница концлагеря, которая якобы из-за врачебной ошибки лишилась обеих ног, скончалась в ночь на среду, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения области.

"Женщина умерла сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.

История 89-летней пациентки воронежской больницы №3 получила резонанс после того, как в правоохранительные органы обратился младший сын женщины, заявивший, что его матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не было.

По информации регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни. Полиция завела уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса оно было передано в СК. Через несколько дней врачи ампутировали пациентке вторую ногу.

Национальная медицинская палата после появления первой публикации в СМИ провела собственный разбор ситуации и не нашла вины врачей в случившемся.