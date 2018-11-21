Депутат оценил предложение ужесточить условия получения лицензии на оружие

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. К собеседованию лиц, желающих получить лицензию на приобретение оружия, нужно привлекать не только психиатров, но и специалистов в сфере профайлинга (выявление подозрительных лиц), заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года. По словам депутата, предлагается ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для этой возрастной категории: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

"Есть интересные мысли, которые достойны дальнейшего положительного решения, особенно с точки зрения характеристик. Это очень сильно дисциплинирует как лиц, которые будут давать характеристики, так и соискателей на приобретение оружия. Очень интересные мысли и очень, как мне кажется, разумное предложение с точки зрения прохождения собеседования. Этим, конечно же, должны заниматься не только специалисты в области психиатрии… но и есть такой институт профайлинга, когда можно предугадать даже определенное дальнейшее поведение человека. Этим нужно, конечно же, заниматься", — сказал Выборный РИА Новости.

Политик уточнил, что на любом этапе получения необходимых документов для того, чтобы приобрести оружие, должны быть "определенные фильтры, которые исключают дальнейшие возможные негативные последствия".

Депутат также напомнил, что при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции создана межведомственная рабочая группа, куда входят представители Росгвардии, МВД, Минздрава и других профильных ведомств. Эта группа вырабатывает дополнительные механизмы-фильтры контроля при выдачи лицензий на оружие.