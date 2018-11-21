В Вологодской области полицейские спасли провалившегося под лед ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Полицейские в Вологодской области спасли провалившегося под лед ребенка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в селе Устье Вологодской области, где сотрудники полиции заметили, что примерно в ста метрах от берега реки Кубена под лед провалился человек.

"Старший участковый уполномоченный майор полиции Алексей Шестериков, дознаватель лейтенант полиции Сергей Святов и водитель Николай Спиридонов взяли лодку и потащили ее по льду в сторону человека, оказавшегося в ледяной воде. Когда лед проломился, то сотрудники поплыли на ней. При приближении к утопающему полицейские увидели, что это выбившийся из сил ребенок. Майор полиции Шестериков прыгнул в воду, чтобы поддержать мальчика над поверхностью воды. Сергей Святов и Николай Спиридонов помогли поднять его в лодку, где быстро переодели в сухую теплую одежду", — приведены слова Волк на сайте МВД.

К этому времени на второй лодке к полынье подошли сотрудники ДПС, которые посадили ребенка в лодку и перевезли на берег, где передали медицинским работникам.

Выяснилось, что мальчик 2006 года рождения, решил пройти по недавно установившемуся льду, но провалился.