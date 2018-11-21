В Госдуме предложили ужесточить получение лицензии на оружие

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который вводит специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года, сообщила пресс-служба парламентария.
По словам депутата, предлагается ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для этой возрастной категории: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.
Кроме того, как пояснила Яровая, в качестве документа, подтверждающего размер и источник дохода, может выступать, гарантийное письмо от родителей. Данная мера, по ее словам, направлена на выявление финансовых источников на покупку оружия, а введение указанного требования позволит исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения.
Парламентарий добавила, что законопроект не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие.
Яровая также сообщила, что законопроект уже был поддержан руководством профильных комитетов Госдумы и направлен в экспертный совет фракции "Единая Россия".