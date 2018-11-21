В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу, появился в Московском зоопарке, сейчас его рост составляет 40 сантиметров, а вес — полтора килограмма, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"В Московском зоопарке родился детеныш редкой равнинной гориллы. Этот вид в дикой природе находится на грани исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. На свет появилась самка, сейчас ей всего несколько недель. Пока ее рост составляет 40 сантиметров, а вес — полтора килограмма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к восьми месяцам маленькая горилла, которой в ближайшее время выберут имя, начнет ходить. А пока она проводит все время на руках у матери.

"Рождение детеныша равнинной гориллы — большое и очень важное событие не только для нашего зоопарка, но и для международного зоопаркового сообщества", — приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она отметила, что "создание резервной и генетически разнообразной популяции в условиях зоопарков поможет спасти этих уникальных приматов от вымирания".

Равнинные гориллы — самые крупные и миролюбивые представители человекообразных обезьян. В дикой природе они еще обитают на территории Центральной Африки и Экваториальной Гвинеи.