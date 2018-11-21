Саратовский депутат раскритиковал сенатора Лахову за слова о пользе голода

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питается на 3,5 тысячи рублей, раскритиковал высказывание сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания.

Бондаренко с 24 октября проводит эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Тогда чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", а "макарошки всегда стоят одинаково". Эти слова вызвали громкий скандал и Соколову уволили. Бондаренко четвертую неделю сидит на "министерской диете" и регулярно рассказывает о недостатках такого питания.

В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с депутатом Бондаренко. Сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". По ее словам, "люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной".

"Глупость из Telegram"

"Абсолютно некорректное сравнение", — сказал Бондаренко РИА Новости. Он выразил мнение, что сенатор, имея "баснословную зарплату, видя мир через окно своей дорогой служебной машины", не понимает, в какой ситуации находятся жители страны.

Сама Лахова назвала "глупостью из Telegram" сообщения СМИ о ее реакции на предложение Бондаренко увеличить размер потребительской корзины.

"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", — заявила она телеканалу "360".

"Втянули в дискуссию"

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя высказывание Лаховой, выразил мнение, что законодатели всех уровней должны не обсуждать возможность для граждан прожить по минимальным стандартам, а предлагать обоснованные меры по повышению прожиточного минимума.

Рязанский в интервью РИА Новости пояснил, что на будущий год МРОТ составит 11280 рублей, из них 50% — примерно 5600 рублей — будет составлять потребительская корзина.

"Серьезный политик, законодатель любого уровня должен предлагать обоснованные, просчитанные меры по повышению прожиточного минимума для россиян", — уверен глава комитета СФ.

По его мнению, никакого ерничения на эту тему, в том числе в соцсетях и СМИ, быть не должно. "Прожиточный минимум — это параметр оценочный, уровень крайней бедности, который нужно постоянно повышать, исходя из экономических возможностей конкретного региона и страны в целом", — полагает Рязанский.

"Любой ответственный политик, законодатель, профессионально относящийся к своим обязанностям, должен взять бумагу и каждую цифру просчитать, обосновать", — подчеркнул он.

Комментируя высказывания Лаховой, он отметил, что "Лахова — опытный политик, видимо, ее просто втянули в дискуссию". Рязанский полагает, что когда Лахова говорила о потребительской корзине, она как раз и имела в виду необходимость четкого обоснования всех предложений по повышению прожиточного минимума.

"Комментариев не будет"

Руководство брянской областной думы, делегировавшей в Совет Федерации Екатерину Лахову, в свою очередь, отказалось комментировать ее слова."(Спикер брянской облдумы Попков) Владимир Иванович в командировке. Комментариев по этому вопросу не будет", — сказал РИА Новости представитель регионального парламента.

Вице-спикер заксобрания Анатолий Бугаев также заявил РИА Новости, что ничего по этому поводу говорить не будет.