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Общество

Саратовский депутат раскритиковал сенатора Лахову за слова о пользе голода

(обновлено: 02:13 21.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДепутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Архивное фотоДепутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питается на 3,5 тысячи рублей, раскритиковал высказывание сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Саратовский депутат объяснил, в чем проблема меню "министерской диеты"

Бондаренко с 24 октября проводит эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Тогда чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", а "макарошки всегда стоят одинаково". Эти слова вызвали громкий скандал и Соколову уволили. Бондаренко четвертую неделю сидит на "министерской диете" и регулярно рассказывает о недостатках такого питания.

В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с депутатом Бондаренко. Сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". По ее словам, "люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной".

Депутат саратовской облдумы Николай Бондаренко выбирает продукты питания. Архивное фото
© Фото : страница петиции Николая Бондаренко на Change.org
Саратовский депутат рассказал, почему ждет завершения "министерской диеты"
"Абсолютно некорректное сравнение", — сказал Бондаренко РИА Новости. Он выразил мнение, что сенатор, имея "баснословную зарплату, видя мир через окно своей дорогой служебной машины", не понимает, в какой ситуации находятся жители страны.

"Глупость из Telegram"

Сама Лахова назвала "глупостью из Telegram" сообщения СМИ о ее реакции на предложение Бондаренко увеличить размер потребительской корзины.

"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", — заявила она телеканалу "360".

"Втянули в дискуссию"

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя высказывание Лаховой, выразил мнение, что законодатели всех уровней должны не обсуждать возможность для граждан прожить по минимальным стандартам, а предлагать обоснованные меры по повышению прожиточного минимума.

Рязанский в интервью РИА Новости пояснил, что на будущий год МРОТ составит 11280 рублей, из них 50% — примерно 5600 рублей — будет составлять потребительская корзина.

Продукты. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Диетолог прокомментировала меню саратовского депутата
"Серьезный политик, законодатель любого уровня должен предлагать обоснованные, просчитанные меры по повышению прожиточного минимума для россиян", — уверен глава комитета СФ.

По его мнению, никакого ерничения на эту тему, в том числе в соцсетях и СМИ, быть не должно. "Прожиточный минимум — это параметр оценочный, уровень крайней бедности, который нужно постоянно повышать, исходя из экономических возможностей конкретного региона и страны в целом", — полагает Рязанский.

"Любой ответственный политик, законодатель, профессионально относящийся к своим обязанностям, должен взять бумагу и каждую цифру просчитать, обосновать", — подчеркнул он.

Комментируя высказывания Лаховой, он отметил, что "Лахова — опытный политик, видимо, ее просто втянули в дискуссию". Рязанский полагает, что когда Лахова говорила о потребительской корзине, она как раз и имела в виду необходимость четкого обоснования всех предложений по повышению прожиточного минимума.

"Комментариев не будет"

Саратов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Васильев
В Саратовской облдуме предложили наказать участника спора о "макарошках"
Руководство брянской областной думы, делегировавшей в Совет Федерации Екатерину Лахову, в свою очередь, отказалось комментировать ее слова.
"(Спикер брянской облдумы Попков) Владимир Иванович в командировке. Комментариев по этому вопросу не будет", — сказал РИА Новости представитель регионального парламента.

Вице-спикер заксобрания Анатолий Бугаев также заявил РИА Новости, что ничего по этому поводу говорить не будет.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Alex
гнать поганой метлой ее
02:36
21.11.2018
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Николай Чернов
Они чего - сговорились что ли? Каждый день новый обормот возникает!
02:38
21.11.2018
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