Саратовский депутат раскритиковал сенатора Лахову за слова о пользе голода

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питается на 3,5 тысячи рублей, раскритиковал высказывание сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания.
Бондаренко с 24 октября проводит эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Тогда чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", а "макарошки всегда стоят одинаково". Эти слова вызвали громкий скандал и Соколову уволили. Бондаренко четвертую неделю сидит на "министерской диете" и регулярно рассказывает о недостатках такого питания.
В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с депутатом Бондаренко. Сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". По ее словам, "люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной".
"Глупость из Telegram"
Сама Лахова назвала "глупостью из Telegram" сообщения СМИ о ее реакции на предложение Бондаренко увеличить размер потребительской корзины.
"Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", — заявила она телеканалу "360".
"Втянули в дискуссию"
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя высказывание Лаховой, выразил мнение, что законодатели всех уровней должны не обсуждать возможность для граждан прожить по минимальным стандартам, а предлагать обоснованные меры по повышению прожиточного минимума.
Рязанский в интервью РИА Новости пояснил, что на будущий год МРОТ составит 11280 рублей, из них 50% — примерно 5600 рублей — будет составлять потребительская корзина.
По его мнению, никакого ерничения на эту тему, в том числе в соцсетях и СМИ, быть не должно. "Прожиточный минимум — это параметр оценочный, уровень крайней бедности, который нужно постоянно повышать, исходя из экономических возможностей конкретного региона и страны в целом", — полагает Рязанский.
"Любой ответственный политик, законодатель, профессионально относящийся к своим обязанностям, должен взять бумагу и каждую цифру просчитать, обосновать", — подчеркнул он.
Комментируя высказывания Лаховой, он отметил, что "Лахова — опытный политик, видимо, ее просто втянули в дискуссию". Рязанский полагает, что когда Лахова говорила о потребительской корзине, она как раз и имела в виду необходимость четкого обоснования всех предложений по повышению прожиточного минимума.
"Комментариев не будет"
"(Спикер брянской облдумы Попков) Владимир Иванович в командировке. Комментариев по этому вопросу не будет", — сказал РИА Новости представитель регионального парламента.
Вице-спикер заксобрания Анатолий Бугаев также заявил РИА Новости, что ничего по этому поводу говорить не будет.