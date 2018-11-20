МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. МВД подготовило проект указа о незамедлительном предоставлении гражданства жителям Крыма, выехавшим с полуострова до его присоединения к России, сообщила временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

"В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо", — пояснила Казакова, выступая на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

По ее словам, сейчас вернувшиеся домой крымчане не могут получить гражданство России и "становятся иммигрантами на своей Родине".

В конце июня первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента проект о праве на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года в Крыму или в Севастополе и вернувшихся для постоянного проживания в эти регионы после дня их присоединения к России.

Ситуация с гражданством

Весной президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект с предложением лишать крымчан украинского гражданства.

В документе получение российских паспортов на полуострове называлось "противоправными действиями на временно оккупированной территории".

Киев неоднократно пытался оказать давление на жителей полуострова из-за получения ими российского гражданства. Так, украинская погранслужба в конце марта арестовала крымское судно "Норд" и отняла у моряков российские паспорта. Как заявили на полуострове, их пытались заставить подтвердить украинское гражданство.

В МИД пообещали жесткий ответ на действия Украины. ФСБ Крыма возбудила уголовное дело.

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