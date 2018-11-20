Саратовский депутат раскритиковал слова сенатора о питании россиян

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питается на 3,5 тысячи рублей, раскритиковал предположение сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания.

В пятницу на портале Regions.ru появился комментарий Лаховой по истории с депутатом Бондаренко, решившим питаться на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей. Сенатор от Брянской области согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", а затем добавила, что "все время думает о тех, кто прошел войну". По ее словам, "люди… пережили ужасы и голод… выживали, как могли, и при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая — может, как раз стрессы и лишения тому причиной". Слова сенатора вызвали широкий резонанс. Руководство брянской областной думы, делегировавшей Лахову в Совет Федерации, отказалось комментировать ее высказывания.

"Абсолютно некорректное сравнение", — сказал Бондаренко РИА Новости. Он считает, что сенатор, имея "баснословную зарплату, видя мир через окно своей дорогой служебной машины", не понимает, в какой ситуации находятся жители страны.

В середине октября на YouTube появилось видео спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Бондаренко уточнил во вторник, что завершит эксперимент в пятницу.