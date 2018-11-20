Саратовский депутат раскритиковал слова сенатора о питании россиян

САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который месяц питается на 3,5 тысячи рублей, раскритиковал предположение сенатора Екатерины Лаховой о том, что ясный ум ветеранов Великой Отечественной войны может быть следствием пережитых ими стрессов, в том числе недоедания.
"Абсолютно некорректное сравнение", — сказал Бондаренко РИА Новости. Он считает, что сенатор, имея "баснословную зарплату, видя мир через окно своей дорогой служебной машины", не понимает, в какой ситуации находятся жители страны.
В середине октября на YouTube появилось видео спора министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Бондаренко уточнил во вторник, что завершит эксперимент в пятницу.