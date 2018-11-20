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Общество

Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы

(обновлено: 18:42 20.11.2018)
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© Fotolia / foxx0002Финансовый расчет. Архивное фото.Финансовый расчет. Архивное фото.
© Fotolia / foxx0002

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Для тех, кто не будет это делать, предусматривается наказание в виде штрафа. Однако и в нижней, и в верхней палате парламента эту идею раскритиковали.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Госдума приняла законы о налоге для самозанятых
С инициативой обязать платить страховые взносы тех, кто не работает официально, выступил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет "Российская газета". Он обратил внимание на то, что около 18 миллионов россиян официально нигде не работают. Однако, по его словам, многие из них являются самозанятыми и не платят страховых взносов, но при этом, как и официально занятые граждане, имеют право на получение социальных гарантий от государства.

По словам депутата, такие люди получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения, не участвуя в формировании пенсионной системы.

Поэтому, по мысли депутата, самозанятые граждане должны самостоятельно выплачивать все страховые взносы. Тех, кто откажется производить отчисления, согласно законопроекту, будет ждать штраф.

Сотрудница помогает посетителю со сдачей налоговой отчетности. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Опора" предложила считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей
Объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении, добавил Вострецов.

Сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель — 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд социального страхования.

Что думают парламентарии

Идею Вострецова раскритиковали и в Госдуме, и в Совете Федерации.

Российские рубли. Архивное фото.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На популяризацию института самозанятых хотят выделить миллиард рублей
Так, глава социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский считает, что сейчас самое главное — стимулировать самозанятых граждан платить налоги, а не устраивать против них санкционные мероприятия.

"Я думаю, вряд ли Госдума поддержит этот законопроект. Мы только еще принимаем норму о включении самозанятых в систему расходов на соцобеспечение, и на первое место нужно поставить мотивацию их выхода из "серой зоны", — сказал он РИА Новости.

По мнению сенатора, нужно научиться управлять этим процессом, прогнозировать его.

При этом Рязанский не исключил, что в будущем перед теми, кто нигде не работает и не желает платить за себя взносы, может встать вопрос, что будет с их пенсией, с больничными листами, с пособиями на детей. Но сейчас, подчеркнул он, нужно провести пилотный проект по вовлечению самозанятых в систему официального труда и уплаты налогов.

Как считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, прежде всего надо бороться с причинами, из-за которых в стране есть проблема официального трудоустройства.

Он отметил, что выступает против идеи Вострецова.

"Надо понимать, что сегодня у нас 20 миллионов граждан живут за чертой бедности. Если человек реально безработный, не получает никаких средств или получает небольшие средства, будучи самозанятым, с каких средств он будет выплачивать эти взносы? Он что, должен выплачивать в банке кредит, а потом бегать от коллекторов? Мы что, еще больше людей хотим за черту бедности определить?" — сказал Нилов.

По его словам, проблема, связанная с серой и черной занятостью и соответствующим дефицитом бюджетов, действительно существует. 

"Но бороться нужно не с людьми, а, понимая природу появления серой и черной занятости, устранять причины, а не последствия", — считает Нилов.

Деньги в кассовом аппарате. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Налог для самозанятых могут распространить на семейный бизнес
Он напомнил, что все внебюджетные фонды работают по страховому принципу. Так, ФСС страхует от несчастных случаев на производстве, поэтому если человек не трудоустроен официально, то и ни о каком страховом случае на производстве речи быть не может. А при отсутствии взносов в ПФР у граждан не формируются пенсионные права. Взносы в ФОМС за безработных выплачиваются из бюджета. "У нас социальное государство, и медицинская помощь всем гарантирована конституцией", — пояснил Нилов.

"Надо понимать, что многие граждане, которые числятся безработными, идут на условия работодателя, потому что у них нет другого выбора. Они бы, может, с удовольствием работали бы официально и получали пособия, будучи на больничном, в отпуске по уходу за ребенком, формировалась бы пенсия. Но если работодатель взнос не отчисляет, то и права эти не формируются", — добавил глава комитета.

Мнение экспертов

Инициативу Вострецова прокомментировал также адвокат Сергей Михайлов. По его мнению, такие изменения налогового законодательства могут навредить и в самом деле нетрудоустроенным гражданам.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев призвал определиться с термином "самозанятость"
"Если речь идет о скрытом заработке, в этом есть логика. Наверняка речь идет о тех случаях, когда человек скрывает свой доход. Тем не менее, можно принять другие меры – вывести его на чистую воду, заставить работать "в белую", но не заставлять всех платить", — сказал адвокат.

"Как человек перейдет в категорию самозанятых, если он на самом деле нигде не работает? Неизвестно, кто и как будет определять, скрывает ли человек доход или он нигде не трудоустроен. А если его оштрафуют, то ему придется брать в долг у знакомых, обращаться в банк за кредитом, что ещё сильнее ухудшит его финансовое положение", — полагает Михайлов.

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин назвал законопроект Вострецова соответствующим принципам справедливости и укладывающимся в логику выведения из тени самозанятых граждан. Но все это нуждается в тщательной проверке, считает эксперт.

"Действительно ли среди этой категории "неработающих, но трудоспособных" большинство составляют именно самозанятые. Здесь необходимо, как мне кажется, все проверить", — сказал он телеканалу RT.

Трудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самозанятых хотят вывести из-под действия Трудового кодекса
Кроме того, отметил Зудин, важно сделать так, чтобы под действие закона не попали "неизбежно безработные". В противном случае это станет проявлением "откровенной социальной несправедливости", полагает он.

Также необходимо проработать "администрирование" этой инициативы, добавил эксперт.

"Не получится ли так, что мы создадим закон, который может ухудшить положение части российских граждан? Если все эти риски будут учтены, тогда, действительно, принятие этого закона можно только поприветствовать и он действительно сработает как инструмент легализации самозанятой части российских граждан", — заключил Зудин.

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