Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил свой эмоциональный ответ жительнице поселка Суоёки, просившей восстановить работу детского сада, сказав, что "не сдержался, но был честен".

Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке. Парфенчиков написал, что власти не могут открыть ясли для одного ребенка: "договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают <…> Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви".

По словам руководителя республики, он всегда напрямую общается с жителями Карелии. Общение с Анной Власовой длилось около недели, он пытался объяснить причины закрытия детсада и пути решения проблемы.

Парфенчиков пояснил, что те фразы, которые Власова выложила в общий доступ, были вырваны из контекста большой переписки. По его словам, в поселке Суоёки, как во многих небольших населенных пунктах, есть проблема аварийного состояния некоторых зданий. Именно по этой причине местная администрация решила закрыть образовательное учреждение.

"Дальнейшее нахождение в нем детей представляло угрозу их безопасности. Решение, конечно, трудное, но понятное", — сказал Парфенчиков, слова которого передает его пресс-секретарь.

Учеников школы и воспитанников детского сада предложили подвозить в образовательные учреждения ближайшего населенного пункта.

"После публикации Анной части нашей переписки в паблике не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен. Мы не можем построить в поселке детский сад или открыть ясли для одного-двух детей, как того просят родители, отказавшиеся от подвоза их детей в соседние населенные пункты", — отметил глава Карелии.

Он отметил, что "сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения", так как это системная проблема для небольших населенных пунктов, она требует комплексного решения, в том числе альтернативного привычному формату детских садов.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк также сообщила, что в ближайшее время планируется поездка Парфенчикова в поселок Суоёки, чтобы не только на месте решить проблему, но и на примере Суоярвского района проработать и предложить жителям республики все возможные варианты доступного образования для детей.