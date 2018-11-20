САМАРА, 20 ноя — РИА Новости. Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.Facebook выложил копии письма из Пенсионного фонда РФ на имя его тещи, которая скончалась 20 мая 2018 года. В письме было приглашение, в котором ведомство предлагало умершей женщине явиться в отделение фонда для получения социального пособия на погребение, предъявив паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.
В пресс-службе отделения ПФР по Самарской области РИА Новости ранее сообщали, что письмо с ошибкой пришло по причине сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы при формировании списков граждан, обратившихся за выплатой данного пособия, из-за чего были перепутаны списки умерших и списки их родственников.
"При работе со списками граждан, обратившихся за пособием на погребение, и списком умерших граждан, специалистом Управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары была допущена ошибка… К специалисту, допустившему ошибку, применено дисциплинарное взыскание", — сказала собеседница агентства.
Собеседник агентства также отметила, что само пособие на погребение в размере 5562 рублей 25 копеек родственникам уже выплачено, а в письме речь шла о доплате в 139 рублей 6 копеек в связи с его индексацией.