САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор передал мобильные противоэпидемические комплексы лабораторий на базе автошасси в дар Республике Узбекистан, Киргизской Республике, Монголии, Гвинейской Республике от Российской Федерации, передаёт корреспондент РИА Новости.
"За последние три года в страны СНГ было передано 12 мобильных лабораторий, и в Киргизии, и в Армении они очень хорошо себя показали в работе. В Киргизии работа была в чумных очагах, возникающих, активизирующихся, это очень хорошая, большая работа", — заявила она.
Во вторник главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова принимает участие в ХIV Межгосударственной научно-практической конференции "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ" в Саратове.
Мероприятие посвящено 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Это единственный производитель в Российской Федерации антирабического иммуноглобулина, которым обеспечивается более 75% от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины.
На основе уникальных инновационных разработок специалистов института была осуществлена техническая и технологическая модернизация специализированных противоэпидемических бригад, создан мобильный комплекс лабораторий на базе автошасси, не имеющий мировых аналогов. Специалисты РосНИПЧИ "Микроб" внесли весомый вклад в ликвидацию эпидемии лихорадки Эбола в Гвинейской Республике.