САРАТОВ, 20 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор передал мобильные противоэпидемические комплексы лабораторий на базе автошасси в дар Республике Узбекистан, Киргизской Республике, Монголии, Гвинейской Республике от Российской Федерации, передаёт корреспондент РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что мобильные лаборатории помогают значительно повысить скорость реагирования на риски, возникающие в той или иной стране.

"За последние три года в страны СНГ было передано 12 мобильных лабораторий, и в Киргизии, и в Армении они очень хорошо себя показали в работе. В Киргизии работа была в чумных очагах, возникающих, активизирующихся, это очень хорошая, большая работа", — заявила она.

Во вторник главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова принимает участие в ХIV Межгосударственной научно-практической конференции "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ" в Саратове.

Мероприятие посвящено 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб". Это единственный производитель в Российской Федерации антирабического иммуноглобулина, которым обеспечивается более 75% от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины.

На основе уникальных инновационных разработок специалистов института была осуществлена техническая и технологическая модернизация специализированных противоэпидемических бригад, создан мобильный комплекс лабораторий на базе автошасси, не имеющий мировых аналогов. Специалисты РосНИПЧИ "Микроб" внесли весомый вклад в ликвидацию эпидемии лихорадки Эбола в Гвинейской Республике.