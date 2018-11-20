Адвокат рассказал, к чему приведет обязанность безработных платить взносы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ, обязывающие неработающих россиян платить страховые взносы, заставят людей брать кредиты, чтобы не погрязнуть в штрафах, считает адвокат Сергей Михайлов.
По мнению Михайлова, таким образом правительство хочет обязать самозанятых россиян платить налоги, однако изменения могут навредить и в самом деле не трудоустроенным гражданам.
"Если речь идет о скрытом заработке, в этом есть логика. Наверняка речь идет о тех случаях, когда человек скрывает свой доход. Тем не менее, можно принять другие меры – вывести его на чистую воду, заставить работать "в белую", но не заставлять всех платить", — заявил адвокат.
Автором инициативы выступает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Политик обращает внимание на то, что около 18 миллионов россиян официально нигде не работают. По его задумке, объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении, добавил депутат.