Адвокат рассказал, к чему приведет обязанность безработных платить взносы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ, обязывающие неработающих россиян платить страховые взносы, заставят людей брать кредиты, чтобы не погрязнуть в штрафах, считает адвокат Сергей Михайлов.

Ранее "Российская газета" сообщила, что в Госдуме предложили неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель, нетрудоустроенные же россияне от этой выплаты освобождены. Таким образом они получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения, не участвуя в формировании пенсионной системы. Тех, кто откажется производить отчисления, согласно законопроекту, будет ждать штраф.

По мнению Михайлова, таким образом правительство хочет обязать самозанятых россиян платить налоги, однако изменения могут навредить и в самом деле не трудоустроенным гражданам.

"Если речь идет о скрытом заработке, в этом есть логика. Наверняка речь идет о тех случаях, когда человек скрывает свой доход. Тем не менее, можно принять другие меры – вывести его на чистую воду, заставить работать "в белую", но не заставлять всех платить", — заявил адвокат.

"Как человек перейдет в категорию самозанятых, если он на самом деле нигде не работает? Неизвестно, кто и как будет определять, скрывает ли человек доход или он нигде не трудоустроен. А если его оштрафуют, то ему придется брать в долг у знакомых, обращаться в банк за кредитом, что ещё сильнее ухудшит его финансовое положение", — отметил Михайлов.

Автором инициативы выступает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Политик обращает внимание на то, что около 18 миллионов россиян официально нигде не работают. По его задумке, объем выплат может рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Впрочем, эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении, добавил депутат.