В Госдуме выступили против идеи взносов от россиян в соцфонды

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Необходимо бороться не с последствиями серой занятости в России путем изменения системы отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды, предусматривая штрафы для граждан, а с причинами, из-за которых в стране есть проблема официального трудоустройства, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее член думского комитета по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил неработающим россиянам платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, отказавшихся будут штрафовать, сообщила "Российская газета".

"Лично я, конечно, против. Надо понимать, что сегодня у нас 20 миллионов граждан живут за чертой бедности. Если человек реально безработный, не получает никаких средств или получает небольшие средства будучи самозанятым, с каких средств он будет выплачивать эти взносы? Он что, должен выплачивать в банке кредит, а потом бегать от коллекторов? Мы что, еще больше людей хотим за черту бедности определить?", — сказал Нилов РИА Новости.

"Но законопроекта пока нет… То, что есть проблема, связанная с серой и черной занятостью, что рождает дефицит бюджетов, это действительно так. Но бороться нужно не с людьми, а, понимая природу появления серой и черной занятости, устранять причины, а не последствия", — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что все внебюджетные фонды работают по страховому принципу. Так, ФСС страхует от несчастных случаев на производстве, поэтому если человек не трудоустроен официально, то и ни о каком страховом случае на производстве речи быть не может. Так же при отсутствии взносов в ПФР у россиян не формируются пенсионные права. Взносы в ФОМС за безработных выплачиваются из бюджета. "У нас социальное государство, и медицинская помощь всем гарантирована конституцией", — пояснил Нилов.

"Надо понимать, что многие граждане, которые числятся безработными, идут на условия работодателя, потому что у них нет другого выбора. Они бы, может, с удовольствием работали бы официально и получали пособия, будучи на больничном, в отпуске по уходу за ребенком, формировалась бы пенсия. Но если работодатель взнос не отчисляет, то и права эти не формируются", — пояснил глава комитета.