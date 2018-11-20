В конкурсе "Великие имена России" проголосовал один миллион человек

В конкурсе Великие имена России проголосовал один миллион человек

В конкурсе Великие имена России проголосовал один миллион человек

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Один миллион участников отдал свои голоса в конкурсе "Великие имена России", сообщается на сайте проекта.

Абсолютный чемпион по числу голосов — аэропорт Уфы. Его выбрали 72,6 тысячи участников. В Казани это число составило 55,4 тысячи человек, в Симферополе — 43,7 тысячи, в Минеральных Водах — 40,6 тысячи, а в Мурманске — 35,6.

Меньше всего люди голосовали за Сочи, Анадырь, Анапу, Сыктывкар и другие города, которые набрали по 10 тысяч голосов каждый. Голосование стартовало на борту самолетов компании "Аэрофлот", добровольного партнера проекта "Великие имена России".

В разных городах проходят акции в поддержку кандидатов — крымские армяне проголосовали за Айвазовского и станцевали в аэропорту Симферополя, а тюменский художник устроил стрит-арт акцию и нарисовал портрет Дмитрия Менделеева.

Также в шорт-лист вошли пять имен знаменитых деятелей культуры и искусства: Владимир Высоцкий (аэропорт Магадан), Михаил Ульянов (аэропорт Омск), Леонид Гайдай (аэропорт Благовещенск), Клара Лучко (аэропорт Анапа), Эльдар Рязанов (аэропорт Самара).