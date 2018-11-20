Госдума приняла закон об электронном военном билете

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учета.
В карте будут прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства и образование.
Документ также будет содержать информацию о месте работы, годности к военной службе, состоянии здоровья, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда, а также некоторые другие сведения.
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заверил, что карта получит высокую степень защиты, а выдавать ее будут по желанию.
Уточняется, что отменять выдачу военного билета не планируется.