Всего треть россиян регулярно откладывает сбережения, показало исследование

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Только треть россиян регулярно откладывают средства, при этом довольно мало граждан РФ хорошо разбираются в инвестиционных финансовых продуктах и пользуются ими для преумножения своих накоплений, свидетельствуют данные международной платежной системой Visa.

Исследование по заказу Visa проводила компания Ipsos в два этапа — в октябре 2017 и сентябре 2018 года — в 15 российских городах-миллионниках. Всего было опрошено 2412 респондентов в возрасте 18-60 лет.

"Доля имеющих сбережения не изменилась: 66% опрошенных имеют сбережения, треть откладывает деньги регулярно; 63% опрошенных хранят сбережения в рублях в безналичном виде, 45% хранят рубли в наличном виде. Почти половина откладывает до 10% ежемесячного дохода", — сказано в исследовании.

Базовыми навыками финансовой грамотности владеют большинство респондентов. Подавляющее большинство пользуются простыми финансовыми продуктами, такими как дебетовая карта, банковский счет и вклад, вовремя вносят платежи по кредитам, ведут бюджет. При этом авторы исследования пояснили, что 35% россиян ведут бюджет регулярно, 44% — время от времени. Треть опрошенных, имеющих сбережения, не ставят конкретной цели накоплений, и только у 10% есть долгосрочные цели от трех лет.

Процент россиян, хорошо разбирающихся в финансовых продуктах, довольно низок: 24% опрошенных знает хотя бы об одном из таких продуктов, а пользуются ими всего 8%. Кроме того, значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно: у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет. В среднем на каждого респондента приходится по 2,8 банковские карты. Большинство россиян — 74% — расплачиваются банковскими картами раз в неделю и чаще.

При этом у россиян вырос уровень самооценки финансовой грамотности и благосостояния — на 2 и 3 процентных пункта соответственно за последний год. Исключением стали продвинутые пользователи финансовых продуктов, среди которых, напротив, наблюдается снижение этого показателя на 2 пункта. Более трети пользователей финансовых продуктов удовлетворены своим уровнем жизни и финансовым положением. Наибольший рост удовлетворенности своим уровнем жизни наблюдается среди опрошенных, использующих от 4 до 6 финансовых продуктов – на 7 процентных пунктов по сравнению с показателем прошлого года.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.