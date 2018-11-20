Гендиректор "Победы" не согласен с решением суда по ручной клади

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков сообщил журналистам, что не согласен с решением Верховного суда РФ, отклонившего жалобу компании по вопросу ручной клади.

"Мы удивлены решением суда. Мы не можем исполнять действующее правило, которое мы оспариваем, и обеспечивать безопасность полетов. В суде мы наглядно продемонстрировали, что тот перечень вещей, который установлен правилами, невозможно перевозить в салоне воздушного судна", — заявил он. По словам Калмыкова, компания подаст на решение апелляционной коллегии Верховного суда РФ надзорную жалобу.

"Если будет отказ по надзорной жалобы, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади, мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 сантиметров, всё остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить", — заключил гендиректор компании. Ещё в ходе заседания основной причиной проблем оспариваемого закона Калмыков назвал отсутствие баланса между правом пассажира провозить ручную кладь и обеспечением безопасного провоза багажа пассажирами.

В августе судебная коллегия по административным делам Верховного суда России отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. Тогда коллегия пришла к выводу, что изданные правила соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и интересов авиакомпании, а признание доводов истца привело бы к ухудшению уровня обслуживания пассажиров, что в силу требований Воздушного кодекса РФ недопустимо.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Лоукостер обратился в суд с иском о признании недействующим пункта 135 правил воздушных перевозок пассажиров и багажа в части установления правил провоза ручной клади. Как отмечал гендиректор лоукостера, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100%-ная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.

По мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, Минтранс РФ в федеральных авиационных правилах должен исключить возможность двойного толкования пунктов, касающихся ручной клади. Пантелеев считает, что закон должен быть упрощен до оперирования лишь физически измеряемыми параметрами, а не функциями предметов.

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год она перевезла 4,6 миллиона пассажиров. В 2018 году лоукостер планирует перевезти не менее 7 миллионов человек. Парк "Победы" в июле состоял из 19 Boeing 737-800. К концу 2019 года перевозчик планировал расширить флот до 30 судов.