Гендиректор "Победы" не согласен с решением суда по ручной клади

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков сообщил журналистам, что не согласен с решением Верховного суда РФ, отклонившего жалобу компании по вопросу ручной клади.
"Если будет отказ по надзорной жалобы, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади, мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10 на 10 на 10 сантиметров, всё остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить", — заключил гендиректор компании. Ещё в ходе заседания основной причиной проблем оспариваемого закона Калмыков назвал отсутствие баланса между правом пассажира провозить ручную кладь и обеспечением безопасного провоза багажа пассажирами.
В августе судебная коллегия по административным делам Верховного суда России отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади. Тогда коллегия пришла к выводу, что изданные правила соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и интересов авиакомпании, а признание доводов истца привело бы к ухудшению уровня обслуживания пассажиров, что в силу требований Воздушного кодекса РФ недопустимо.
Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.
По мнению исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, Минтранс РФ в федеральных авиационных правилах должен исключить возможность двойного толкования пунктов, касающихся ручной клади. Пантелеев считает, что закон должен быть упрощен до оперирования лишь физически измеряемыми параметрами, а не функциями предметов.
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год она перевезла 4,6 миллиона пассажиров. В 2018 году лоукостер планирует перевезти не менее 7 миллионов человек. Парк "Победы" в июле состоял из 19 Boeing 737-800. К концу 2019 года перевозчик планировал расширить флот до 30 судов.